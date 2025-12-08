9–10 декабря на Земле ожидаются сильные магнитные бури

На Земле 9 и 10 декабря прогнозируются магнитные бури среднего и сильного уровня — от второго до третьего из пяти возможных.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, возмущения могут продлиться до четверга.

Причиной явления станет выброс плазмы после вспышки на Солнце. Несмотря на умеренную силу взрыва, его центр располагался прямо напротив Земли, поэтому удар будет практически фронтальным.

Не каждая солнечная вспышка влияет на планету. Последний прямой удар был 12–13 ноября и вызвал магнитную бурю четвёртого уровня. В начале декабря Земля лишь частично ощутила воздействие плазменного облака от мощной вспышки, что привело к буре третьего уровня. Похожее явление ожидается и 9–10 декабря.

Пик магнитной активности, по прогнозам, придётся на вторую половину вторника. Высокие геомагнитные индексы создают хорошие условия для наблюдения полярных сияний.

Рекомендуется учитывать прогнозы и соблюдать осторожность, особенно людям с сердечно-сосудистыми проблемами и повышенной метеочувствительностью.