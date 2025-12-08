Новосибирская область вошла в тройку лидеров по импорту мандаринов в СФО

Новосибирская область вошла в тройку лидеров из сибирских регионов по импорту мандаринов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

За десять месяцев 2025 года, в регион поступило около двух тысяч тонн этих цитрусовых, что составляет более 10% всего «мандаринового» импорта Сибирского федерального округа.

Всего в СФО с начала года было ввезено свыше 19,2 тысяч тонн мандаринов общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Поставки традиционных новогодних цитрусовых выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером здесь является Красноярский край с долей в 55% от всего объёма ввоза мандаринов. На втором месте – Иркутская область (24%), а третью позицию занимает Новосибирская область.

Основная часть фруктов поступила из Китая, также эти фрукты ввозились из стран Южной Африки, Марокко, Турции, Египта. Пик поставок в Сибирь традиционно приходится на декабрь.