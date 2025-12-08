8 декабря: праздники и традиции дня

8 декабря Россия и мир отмечают сразу несколько праздников.

В стране празднуют День русской песни и День казначейства, православные чтят память священномученика Климента Римского, а в мире — День художника.

День русской песни

В этот день проходят фестивали, концерты и мастер-классы, где звучат весёлые и печальные, родные до боли композиции. Песни исполняют соло и хором под аккомпанемент баяна, балалайки, свирели, жалейки, трещотки, рожка, гуслей и бубна.

Выступления дополняются народными танцами — плясками, кадрилью и другими номерами. Фестивали помогают прикоснуться к культуре предков, сохраняют традиции и вселяют веру в доброе, светлое и вечное.

День художника

Международный День художника отмечают профессионалы и любители искусства. В этот день многие художественные галереи открывают двери бесплатно, запускаются новые выставки и вернисажи. Это шанс ненадолго оставить лихорадочные будни и увидеть мир глазами художников.

Праздник был учреждён в 1988 году художником Николаем Корниловым, который активно поддерживал молодых авторов и развивал художественные проекты.

День казначейства

8 декабря 1992 года президент Борис Ельцин подписал указ о создании Федерального казначейства. Сегодня ведомство контролирует исполнение бюджетного законодательства, распределяет доходы между регионами и ведёт кассовое обслуживание.

Другие праздники 8 декабря

День Яна Сибелиуса и финской музыки

День орнаментальной музыки

День путешественника во времени

День брауни в США

Церковный праздник

Православные чтят память Климента Римского, апостола от 70 и четвёртого епископа Рима. Он стал учеником апостола Петра и был казнён за распространение христианства.