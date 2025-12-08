8 декабря: праздники и традиции дня

8 декабря Россия и мир отмечают сразу несколько праздников.
В стране празднуют День русской песни и День казначейства, православные чтят память священномученика Климента Римского, а в мире — День художника.
День русской песни
В этот день проходят фестивали, концерты и мастер-классы, где звучат весёлые и печальные, родные до боли композиции. Песни исполняют соло и хором под аккомпанемент баяна, балалайки, свирели, жалейки, трещотки, рожка, гуслей и бубна.
Выступления дополняются народными танцами — плясками, кадрилью и другими номерами. Фестивали помогают прикоснуться к культуре предков, сохраняют традиции и вселяют веру в доброе, светлое и вечное.
День художника
Международный День художника отмечают профессионалы и любители искусства. В этот день многие художественные галереи открывают двери бесплатно, запускаются новые выставки и вернисажи. Это шанс ненадолго оставить лихорадочные будни и увидеть мир глазами художников.
Праздник был учреждён в 1988 году художником Николаем Корниловым, который активно поддерживал молодых авторов и развивал художественные проекты.
День казначейства
8 декабря 1992 года президент Борис Ельцин подписал указ о создании Федерального казначейства. Сегодня ведомство контролирует исполнение бюджетного законодательства, распределяет доходы между регионами и ведёт кассовое обслуживание.
Другие праздники 8 декабря
День Яна Сибелиуса и финской музыки
День орнаментальной музыки
День путешественника во времени
День брауни в США
Церковный праздник
Православные чтят память Климента Римского, апостола от 70 и четвёртого епископа Рима. Он стал учеником апостола Петра и был казнён за распространение христианства.