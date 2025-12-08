Депутата горсовета Искитима отправили под суд за хищение газа на 2,3 миллиона

Искитимской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего депутата Совета депутатов города Искитима Виталия Пустотина и 45-летнего начальника местной службы газоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, они обвиняются в краже, совершённой из газопровода в особо крупном размере. А также в коммерческом подкупе: депутат – в незаконной передаче денег за совершение действий в интересах дающего, начальник службы газоснабжении – в получении средств.

По версии следствия, депутат, являясь собственником двух коммерческих помещений общей площадью почти 1 000 квадратных метров, организовал их несанкционированное подключение к газораспределительной сети. Путём незаконной врезки он в течение длительного времени похищал природный газ для отопления, причинив компании «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» ущерб на сумму более 2,3 миллиона рублей.

Для подключения одного из объектов обвиняемый привлёк должностное лицо — начальника районной газовой службы, передав ему за пособничество 1,2 миллиона рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Искитимский районный суд.