Хоккейная «Сибирь» вырвала победу в у «Барыса» серии буллитов в Астане

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над астанинским «Барысом» в выездном матче со счётом 2:1.

Регулярное время матча завершилось вничью 1:1, несмотря на то, что большую его часть гости вели в счёте благодаря шайбе Вячеслава Лещенко. За полторы минуты до финальной сирены Мэйсон Морелли сравнял счёт, подарив «Барысу» шанс и переведя игру в овертайм.

Однако там заброшенных шайб не было, и победителя выявили буллиты. Победу сибирякам принёс Скотт Уилсон.

«Предполагали, что будет сложная игра. Понятно, что соперники борются за путёвку в плей-офф. На протяжении всей игры мы неплохо действовали в средней зоне. Собрались, в овертайме, а на буллитах вытащили ещё одно очко», — прокомментировал игру исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

Новосибирская команда, по-прежнему, находится на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции.