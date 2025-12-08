82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 09:50
пробки
5/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 09:50
пробки
5/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 09:15
спорт

Хоккейная «Сибирь» вырвала победу в у «Барыса» серии буллитов в Астане

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над астанинским «Барысом» в выездном матче со счётом 2:1.

Регулярное время матча завершилось вничью 1:1, несмотря на то, что большую его часть гости вели в счёте благодаря шайбе Вячеслава Лещенко. За полторы минуты до финальной сирены Мэйсон Морелли сравнял счёт, подарив «Барысу» шанс и переведя игру в овертайм.

Однако там заброшенных шайб не было, и победителя выявили буллиты. Победу сибирякам принёс Скотт Уилсон.

«Предполагали, что будет сложная игра. Понятно, что соперники борются за путёвку в плей-офф. На протяжении всей игры мы неплохо действовали в средней зоне. Собрались, в овертайме, а на буллитах вытащили ещё одно очко», — прокомментировал игру исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

Новосибирская команда, по-прежнему, находится на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.