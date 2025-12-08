Минтранс поддержал идею Александра Аксёненко о строительстве метро в городах-миллионниках

Зампредседателя Строительного комитета Госдумы и лидер новосибирских справедливороссов выразил уверенность, что развитие метрополитенов в крупнейших городах России станет драйвером их дальнейшего развития.

«Минтранс России поддерживает целесообразность комплексного развития регионов и объектов транспортной инфраструктуры, включая развитие внеуличного транспорта в системе транспортного обслуживания населения. Также ввиду высокой капиталоемкости мероприятий по возведению метрополитена информируем, что на федеральном уровне предусмотрены механизмы софинансирования расходных обязательств региона, в том числе путем реализации одного из существующих финансовых инструментов федерального софинансирования, в том числе с учетом Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, а также их использования и возврата», – говорится в ответе на обращение парламентария.

Александр Аксёненко отметил, что строительство метро поможет обеспечить свободу передвижения жителей мегаполисов, а также повысит их инвестиционную и туристическую привлекательность.

В пример депутат Госдумы привёл станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. По его словам, новая станция 2значительно разгрузила транспортный поток, особенно в дни хоккейных игр, когда поболеть за «Сибирь» в Ледовый дворец спорта приезжает одновременно около 10 тыс. зрителей. Только за первый месяц с открытия через «Спортивную» прошло 173 794 человека».

В Новосибирске в будущем планируют построить станции «Гусинобродская» и «Молодежная». «Учитывая поддержку идеи повсеместного развития такого вида транспорта, есть надежда на то, что строительство этих станций будет идти быстрее», – отметил Александр Аксёненко.

Он также добавил, что его идею «положительно оценили и других городах, где строительство метрополитена давно уже ожидают как жители, так и гости» и выразил надежду, что в скором времени такие проекты действительно начнут появляться.

Напомним, что в октябре Александр Аксёненко обратился в Правительство РФ с предложением возобновить советскую программу строительства метрополитенов в каждом российском городе с численностью населения от миллиона жителей. Сегодня таких городов уже 16.