сегодня 12:01
общество

На трассах Новосибирской области заработали мобильные пункты обогрева

Фото: Freepik.com
В связи с похолоданием дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности, на трассах работают мобильные пункты обогрева и помощи водителям.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области усилило меры по обеспечению безопасности на региональных дорогах в период морозов. На ключевых участках установлены мобильные пункты обогрева, оснащённые тепловыми пушками, инструментом для мелкого ремонта, проводами для «прикуривания» автомобиля, пледами и валенками.

Водители, столкнувшиеся с поломкой или замерзанием автомобиля, могут обратиться за помощью: специалистов можно вызвать для сопровождения до ближайшего тёплого места или организации эвакуации транспортного средства в отапливаемый бокс с согласия автовладельца.

Для оперативного реагирования на ухудшение погоды на трассах уже задействованы почти 1000 единиц техники— комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики и тракторы. Всего под контролем Управления находится почти 13 тысяч километров дорог регионального и межмуниципального значения. Дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Александра Провоторова
журналист

