Не стало актера Дмитрия Красильникова

В Перми скончался актёр и стендап‑комик Дмитрий Красильников, известный по сериалу «Реальные пацаны».

Ему было всего 45 лет. Он умер 6 декабря после инсульта, о чём сообщили представители сообщества «Стендап Мафия Пермь».

Красильников прославился не только как актёр, но и как организатор стендап‑концертов, руководитель проектов «Чёрный КВН», а также ведущий интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Перми.

Соратники и поклонники вспоминают Дмитрия как «светлого, доброго и невероятно тёплого человека», который умел рассмешить, поддержать и собрать вокруг себя людей.

Прощание с артистом состоится 9 декабря; близкие просят не приносить цветы и венки, чтобы сделать церемонию простой и спокойной в связи с тем, что Красильников будет кремирован.