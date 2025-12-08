82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 14:53
пробки
5/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 14:53
пробки
5/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 12:00
общество

Не стало актера Дмитрия Красильникова

Соцсети Дмитрия Красильникова
Подпишитесь на Telegram-канал

В Перми скончался актёр и стендап‑комик Дмитрий Красильников, известный по сериалу «Реальные пацаны».

Ему было всего 45 лет. Он умер 6 декабря после инсульта, о чём сообщили представители сообщества «Стендап Мафия Пермь».

Красильников прославился не только как актёр, но и как организатор стендап‑концертов, руководитель проектов «Чёрный КВН», а также ведущий интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Перми.

Соратники и поклонники вспоминают Дмитрия как «светлого, доброго и невероятно тёплого человека», который умел рассмешить, поддержать и собрать вокруг себя людей.

Прощание с артистом состоится 9 декабря; близкие просят не приносить цветы и венки, чтобы сделать церемонию простой и спокойной в связи с тем, что Красильников будет кремирован.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.