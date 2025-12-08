Новосибирские политики выступили против «неприкосновенности» депутатов и судей на дорогах

Журналист Сиб.фм узнал мнение представителей разных политических фракций.

Российские судьи, прокуроры, депутаты и прочие должностные лица столкнулись с неожиданной проблемой: дорожные камеры не учитывают их особый статус. Сейчас все «спецсубъекты» обладают разного рода неприкосновенностью, в том числе и от ГИБДД. Но в КоАП отсутствует механизм освобождения должностных лиц от наказаний за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. В результате судьи и прокуроры получают «письма счастья» со штрафами совсем как обычные водители.

По данным издания «Коммерсантъ», по данному поводу в Совете федерация разгорелась дискуссия, которая показала, что у «спецсубъектов» нет единой позиции. Одни считают, что правовой иммунитет нужно распространить и на автоматические штрафы. Другие считают, что неприкосновенность введена для обеспечения независимости от людей, а не от техники.

«Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации. Это нелогично», — возмутился сенатор Максим Кавджарадзе.

Журналист Сиб.фм поинтересовался мнением новосибирских депутатов на этот счет.

«Одно дело, когда камера зафиксировала нарушение со стороны скорой помощи или пожарных, которые спешат на вызов. В этом случае речь идёт о безопасности и жизнях людей. Здесь штрафы действительно бывают неуместны. Каждое подобное нарушение нужно детально изучать. Совсем другое дело, когда речь идёт о депутатах. Когда обычный водитель платит штраф, а «спецсубъект» оспаривает его на основании статуса, это подрывает у людей веру в справедливость. На дороге все равны. Люди дали депутату право представлять и защищать их интересы, а не нарушать ПДД», — считает Андрей Шамалев, депутат Горсовета Новосибирска от партии «Новые люди».

Он отметил, что камеры часто воспринимаются как способ «собирать деньги», а не как инструмент безопасности. Они устанавливаются на пустых участках или спусках, где не видно предупреждающего знака.

«Правила дорожного движения написаны кровью, их должны соблюдать все. А камеры фиксации — это как раз ограничение нарушения правила дорожного движения, что в случае принятия таких послаблений, это позволит «спецсубъектам» нарушать эти правила априори, что может привести к авариям», — считает депутат Заксобрания НСО Константин Терещенко от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев («КПРФ») подчеркнул, что закон обязателен для всех вне независимости от статуса. Он отметил, если кто-то превышает скорость или нарушает разметку, этот человек должен нести ответственность наравне с другими водителями.

«Не должно быть никаких иммунитетов! Любой нарушитель правил дорожного движения должен нести ответственность», — заявил Яковлев.