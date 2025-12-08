Новосибирский юрист Петров оценил законность салона эротического массажа в жилом доме

Виновным в развратных действиях может грозить до 15 лет лишения свободы.

Жители новосибирской высотки годами борятся с салоном эротического массажа, который находится на первом этаже дома. После четырёх лет борьбы они смогли избавиться от «Молен Руж», но уже через полгода в их доме появился салон «Nuance». Сиб.фм обратился к юристу правозащитного центра «Алмаз Новосибирск» Андрею Петрову с просьбой рассказать, насколько законно нахождение подобного заведения в жилом доме.

По словам эксперта, деятельность салонов эротического массажа юридически не закреплена, но занятие проституцией и содержание притонов наказуемы по статьям 6.11 КоАП РФ и 241 УК РФ.

«Состав преступления будет только в случае, если в салоне эромассажа оказываются интимные услуги. Если же этого не происходит — действия под статью не попадают», — объяснил юрист.

Если преступления по статьям доказаны, провинившихся может ждать наказание в виде штрафа, а в некоторых случаях — лишение свободы на срок до 10 лет.

«В первую очередь, необходимо учитывать, что данная деятельность охватывает морально-нравственный характер. Статьей 135 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за развратные действия», — добавил Андрей Петров.

Под развратными действиями закон подразумевает попытки взрослого человека пробудить сексуальный интерес у несовершеннолетних в разных формах — вербальной, визуальной, аудиальной или тактильной. По словам эксперта, за подобные действия можно получить наказание до 15 лет лишения свободы.

Жителям дома, где обосновался нежеланный сосед в виде салона эротического массажа или предполагаемый притон, юрист рекомендует обратиться в Прокуратуру РФ для проведения комплексной проверки.

