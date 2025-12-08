Новосибирское ФАС заметило скрытую брань в рекламе комиссионного магазина

Рекламная кампания комиссионного магазина Smart привлекла внимание управления ФАС по Новосибирской области. Поводом стала жалоба гражданина, который усмотрел в слогане «Худеете без денег? Выручим!» двусмысленность. Соответствующий документ опубликован в базе решений и правовых актов антимонопольной службы.

В УФАС согласились с доводами заявителя. Эксперты обратили внимание на дизайн: в слове «худеете» буква «д» была сознательно выделена — она напечатана другим шрифтом, зелёным цветом на тёмном фоне, тогда как остальные буквы белые на тёмном фоне. По мнению регулятора, такая подача может заставить потребителей невольно читать слово как бранное. Таким образом, этот слоган нарушает часть 6 статьи 5 закона «О рекламе».

Новосибирское УФАС России возбудило административное производство. Его рассмотрение назначено на 19 декабря. В рамках дела, в числе прочего, предпринимателю нужно представить письменные пояснения о целях такого графического выделения буквы «д» в спорном слове.