сегодня 08:43
общество

Поезд Деда Мороза заметили ночью под Новосибирском

Фото: скрин из видео тг-канала "Новосибирские железные дороги"
Ночью в Бердске прошёл новогодний поезд Деда Мороза — длинный 22-вагонный состав с паровозом «Генерал» и тематическими вагонами. Об этом сообщили в канале "Новосибирские железные дороги"

На южной горловине станции Бердск ночью заметили поезд Деда Мороза. Состав включает 22 вагона — среди них вагон-электростанция, приёмная Деда Мороза, тематические салоны и вагоны для персонала. Тянут поезд два локомотива: паровоз П36-0096 «Генерал» и тепловоз 3М62У-0058. Общий вес состава вместе с локомотивами достигает 1980 тонн, а длина — около 625 метров.

Большую часть маршрута поезд ведёт тепловоз 3М62У, однако на станциях, где проходят крупные праздничные программы, его переставляют в хвост, а впереди появляется паровоз «Генерал». Благодаря этому зрители могут увидеть редкое сейчас зрелище — работающий паровоз с дымом, паром и протяжными гудками.

В этом году в Западной Сибири такую постановку уже увидели жители Кемерово, сегодня её смогут наблюдать барнаульцы, а 10 декабря — омичи. В Новосибирской области поезд официально остановится в Карасуке 9 декабря, но в сокращённом формате — без паровоза во главе и без посещения резиденции Деда Мороза.

Александра Провоторова
журналист

