Шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина открылся в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и международный гроссмейстер, сенатор РФ, президент Федерации шахмат Московской области Сергея Карякин открыли в Новосибирске шахматный клуб. Церемония открытия прошла 7 декабря в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников отметил богатые шахматные традиции региона, напомнив, что первый чемпионат среди рабочих состоялся в Новосибирске почти сто лет назад, в 1926 году. Он выразил уверенность, что новый клуб даст дополнительный импульс развитию шахмат в области и поможет достойно встретить предстоящее столетие местных шахматных турниров.

Сергей Карякин, в свою очередь, поблагодарил региональные власти за возможность открыть клуб. Он также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с властями Новосибирской области и шахматной федерацией региона для дальнейшего развития этой интеллектуальной игры.

После официальной части Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры на десяти досках, где его соперниками выступили пять участников специальной военной операции и пять юных шахматистов.