Штраф за новогодний декор: новосибирцев предупредили об опасности украшения подъездов

Жителям Новосибирска, как и остальным россиянам, напомнили о существенных штрафах, которые могут грозить за несогласованное украшение подъездов к Новому году. Размер штрафа – от 15 000 рублей до 400 000 рублей.

Всё дело в том, что подобные действия без одобрения собственников жилья и управляющей компании могут быть расценены как нарушение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Игоря Антропенко.

Парламентарий отметил, что размещение гирлянд, бумажных украшений с использованием ламп накаливания в подъезде может повлечь нарушения правил пожарной безопасности, что подпадает под статью 20.4 КоАП РФ.

За это гражданам грозит предупреждение или штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Для должностных лиц сумма штрафа может составить от 20 000 до 30 000 рублей, а для юридических лиц – от 300 000 до 400 000 рублей. В случае возникновения по неосторожности пожара может наступить и уголовная ответственность.

Ранее Сиб.фм писал о том, что за ёлку и гирлянды в офисе также могут оштрафовать. Дело всё также в пожарной безопасности.