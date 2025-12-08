Студенты и преподаватели НГПУ получили стипендии от Общественного совета

5 декабря в НГПУ состоялась церемония вручения стипендий Общественного совета студентам факультета физической культуры, подводящая итоги 2024-2025 учебного года.

Общественный совет, в состав которого входят декан факультета физической культуры НГПУ Сергей Турыгин и три депутата-выпускника вуза — Николай Тямин, Андрей Аникин и Александр Бестужев, был создан три года назад. Каждый год факультет определяет 4-5 номинаций для студентов и преподавателей. С 2022 года победители получают стипендии в размере от 15 000 рублей в качестве дополнительного материального поощрения за успехи в учебе и спорте.

С приветственным словом к присутствующим обратился исполняющий обязанности ректора, доктор педагогических наук, доцент Сергей Нелюбов:

«Я второй год участвую в церемонии вручения стипендий. Это знаковое событие для факультета физической культуры и для всего университета. Факультет занимает важное место в структуре НГПУ. В 2025 году было много наград и значимых событий. Хочу выразить благодарность Сергею Павловичу (прим. — декан факультета физической культуры НГПУ) и руководству факультета, поскольку результаты, достигнутые факультетом за последние годы, очень значимы».

Награды вручал Николай Тямин, председатель Общественного совета, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска и заслуженный работник социальной сферы РФ:

«Я горжусь тем, что путёвку в жизнь мне дал педагогический университет, факультет физической культуры. Когда мы с Сергеем Павловичем учились, стипендий не было, и Общественного совета не существовало. Эта добрая традиция зародилась на факультете по инициативе Сергея Павловича. Я искренне желаю, чтобы это начинание продолжалось. Менялись члены совета, но традиция сохранялась. Ребята, стремитесь к успеху и гордитесь тем, что учитесь на востребованном факультете. Спасибо, что вы у нас есть».

По итогам 2024-2025 учебного года «Лучшей студенткой» стала Валерия Янгунаева, «Лучшим спортсменом» — Кирилл Ишунов, «Лучшей спортсменкой» — Алина Мутик, а «Лучшим преподавателем» признана Екатерина Халухаева, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и мастер спорта международного класса по легкой атлетике. В номинации «Общественная работа» лучшим волонтёром учебного года стала студентка Ева Татосян.

Несмотря на внушительную сумму стипендии, студенты во время учебного процесса не обсуждали этот вопрос; каждый стремился достичь своих целей и лучших результатов.

«Я много тренировалась и работала над собой. Выступала на уровне России и выполнила норматив мастера спорта по спортивной аэробике в 2025 году. Считаю, что награда заслужена. В следующем году также буду претендовать на стипендию и повышать свой профессиональный уровень», — отметила Алина Мутик, студентка 2 курса и победительница в номинации «Лучшая спортсменка».

«Наша цель — не только спортивные показатели, но и подготовка хороших преподавателей и тренеров, которые смогут изменить ситуацию к лучшему в образовательных учреждениях или на предприятиях, где они будут работать», — уточнил Николай Тямин.

Важно отметить, что Общественный совет поощряет студентов не только один раз в год в виде стипендий. Члены совета также поддерживают ребят в течение года, оплачивая поездки на соревнования.

Автор текста: Анастасия Воронова.