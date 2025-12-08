82.76% -1.2
08 декабря, 09:51
сегодня 08:50
проиcшествия

Суд отправил в СИЗО 8 человек, похищавших деньги у бойцов СВО

Фото: Сиб.фм
5 декабря Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайства об избрании меры пресечения для восьми человек, которые были задержаны в связи с мошенническими действиями против участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

Все они обвиняются в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении военнослужащих, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Как отмечается, эти преступления ставят под угрозу обороноспособности РФ и стабильность в сфере национальной безопасности.

Суд постановил заключить всех обвиняемых под стражу сроком на два месяца, до 3 февраля 2026 года. Противоправная деятельность была пресечена в результате совместной работы УФСБ по Новосибирской области, органов военной контрразведки, прокуратуры и ГУ МВД России по региону. Постановления суда ещё не вступили в законную силу.

Наталья Шлюшинская
журналист

