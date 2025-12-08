Учёные из Новосибирска получили государственные награды от президента России

Президент Владимир Путин подписал указ от 17 ноября 2025 года (№ 844) о награждении трёх выдающихся представителей российской науки, среди которых — двое учёных из Новосибирска.

Согласно указу президента РФ № 844 от 17 ноября 2025 года, сразу несколько учёных из Сибири удостоены высоких государственных наград за вклад в развитие отечественной науки.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили два новосибирских исследователя: директор Института экологии человека ФИЦ угля и углехимии СО РАН Андрей Глушков и руководитель лаборатории молекулярных биотехнологий Института цитологии и генетики СО РАН Сергей Пельтек.

Орденом Дружбы награждён Леонид Владимиров — президент Академии наук Республики Саха (Якутия) и член-корреспондент РАН. Награда присуждена за выдающиеся научные достижения и многолетний труд во имя развития отечественного просвещения.

Государственные награды подчеркивают значимость работы исследователей и их вклад в укрепление интеллектуального потенциала России, а также в продвижение российской науки на международной арене.