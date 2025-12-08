В Госдуме готовят расширение соцгарантий для новосибирских участников СВO

Парламент готовит поправки, которые обеспечат компенсацию проезда к медкомиссиям и сохранят льготы для выпускников из семей участников СВO.

В Государственной Думе России завершается работа над двумя законопроектами, направленными на расширение социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, сообщает «Парламентская газета».

Одна из инициатив закрепляет право военнослужащих на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Сейчас расходы на дорогу, включая поездку в другой регион, несёт сам военный. Законопроект предусматривает компенсацию проезда всеми видами транспорта, кроме такси, а также право двух близких родственников добровольца на бесплатный проезд к месту лечения в случае ранения, что позволит обеспечить необходимый уход за ранеными.

Второй законопроект решает проблему «льготного разрыва» для детей участников СВO, которые после окончания школы на летний период оставались без социальных гарантий. Поправки сохранят за ними ежемесячные выплаты, медицинское обеспечение и другие меры поддержки до 1 сентября года поступления в учебное заведение. Эти нормы также распространяются на детей добровольцев и сотрудников правоохранительных органов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова подчеркнула, что обе инициативы должны быть приняты до конца текущего года.