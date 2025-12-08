В Новосибирске 8 декабря ожидаются морозы до −22 градусов

В понедельник, 8 декабря, в Новосибирске и по области ожидается заметное снижение температуры. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на дорогах возможна гололедица, а днём сохранится переменная облачность.

В Новосибирске столбики термометра опустятся до −20...−22 градусов. Местами возможен небольшой снег. Ветер будет слабым — от 3 до 8 метров в секунду.

В муниципальных районах региона похолодание окажется ещё сильнее: от −18 до −23 градусов, а на юге области местами — до −28. Ожидается слабый снег, а скорость ветра порывами будет достигать 13 метров в секунду.