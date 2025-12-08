82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 09:51
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 09:51
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 08:23
общество

В Новосибирске 8 декабря ожидаются морозы до −22 градусов

Фото: Freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В понедельник, 8 декабря, в Новосибирске и по области ожидается заметное снижение температуры. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на дорогах возможна гололедица, а днём сохранится переменная облачность.

В Новосибирске столбики термометра опустятся до −20...−22 градусов. Местами возможен небольшой снег. Ветер будет слабым — от 3 до 8 метров в секунду.

В муниципальных районах региона похолодание окажется ещё сильнее: от −18 до −23 градусов, а на юге области местами — до −28. Ожидается слабый снег, а скорость ветра порывами будет достигать 13 метров в секунду.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.