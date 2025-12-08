В Новосибирске 9 декабря ожидаются морозы до −30 °C

Завтра 9 декабря, в Новосибирске ожидаются сильные морозы. По данным Гисметео, температура воздуха ночью 8 декабря опустится до −30 °C, днём составит −26...−28 °C. Ветер будет слабым, северо-восточным и северным, со скоростью 2–7 м/с, порывы достигают 3 м/с.

Согласно прогнозу Яндекс.Погоды на 9 декабря, морозы сохранятся: утром температура −28 °C (ощущается как −34 °C), днём −25 °C (−32 °C по ощущениям), вечером и ночью −25 °C (ощущается как −31...−32 °C). Ветер 3–4 м/с, северо-восточный и северный, влажность 63–66 %, давление 759–760 мм рт. ст. Световой день продлится 7 часов 20 минут (восход в 09:40, закат в 17:00). Температура воды в водоёмах около 0 °C.





Прогнозируется сильная геомагнитная буря (7 баллов), УФ-индекс остаётся низким — 0, фаза луны — убывающая.

Жителям и гостям города рекомендуется тепло одеваться, ограничить длительное пребывание на улице, а также учитывать влияние магнитной бури на самочувствие.