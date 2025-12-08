82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 12:29
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 11:07
общество проиcшествия

В Новосибирске более 600 домов остались без электричества из-за аварии

Фото: freepik.com
Аварийное отключение электроэнергии в Дзержинском районе затронуло частный сектор и несколько многоэтажек, об этом сообщили в системах жизнеобеспечения города.

В Дзержинском районе Новосибирска утром 8 декабря произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 616 домов, в основном частные дома на улицах Волочаевская, 6-й–8-й Почтовый переулки, а также несколько многоэтажек на улицах Доватора, Караваева, Липецкая и Новороссийская.

По данным филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭC», отключение началось в 03:45, причиной стала повреждённая линия ТП-5435, 692, 699 и другие. Восстановление подачи электроэнергии планируется к 12:00.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при использовании обогревателей и бытовой техники в морозную погоду.

Александра Провоторова
журналист

