В Новосибирске готовят новые штрафы для грузовиков

В Новосибирске планируют установить новые дорожные знаки, камеры фотовидеофиксации и ввести запрет на въезд в определённые зоны для автомобилей тяжелее 12 тонн. Эти меры затронут движение грузовиков в жилых кварталах, где фуры нередко создают заторы и паркуются во дворах.

«На примере дамбы ГЭС видно, что камеры и повышенные штрафы — до 5 тысяч рублей за нарушение проезда грузового транспорта — значительно сократили число нарушителей. Совместными усилиями мы наведем порядок и на других дорогах города», — рассказал заместитель мэра Иосиф Кодалаев на сессии горсовета.

Депутат Андрей Зайцев отметил, что в спальных районах фуры превращаются в стихийные стоянки, мешая движению и уборке улиц. По правилам, транспорт тяжелее 3,5 тонн не может останавливаться вне специально отведённых мест. Новое постановление полностью исключит возможность бесконтрольного проезда фур в жилые районы, особенно это актуально для Южно-Чемского жилмассива.

Также рассматривается вопрос движения транзитного транспорта по улице Петухова. Депутат Сергей Трубников предложил дополнительные меры регулирования для безопасного проезда крупногабаритного транспорта.

Напомним, что Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков ещё в июне 2023 года призывала ограничить проезд большегрузов через дамбу ГЭС. По данным ассоциации, за первые пять месяцев 2023 года через плотину незаконно проехали более 34 тысяч грузовиков, по которым были выписаны штрафы на основе фотовидеофиксации.