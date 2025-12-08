82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 14:54
пробки
5/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 14:54
пробки
5/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 11:36
общество проиcшествия

В Новосибирске обвиняемый в убийстве собаки напал с ножом на свидетеля

Фото: скрин из видео-обращения в сообществе "Егоров и партнеры"
Подпишитесь на Telegram-канал

Житель Калининского района, осужденный за жестокое убийство собаки, напал с ножом на свидетеля по делу. Об этом Сиб.фм рассказал директор юридической компании "Егоро и партнеры" Сергей Егоров.

"Ряд дел мы доводим до суда и стараемся сделать все для того, чтобы живодеры сели. Как я всегда говорю: живодер должен сидеть с тюрьме. Нужно сделать все для того, чтобы заключить его под стражу и он уехал в колонию" , — говорит Сергей.

События начались в марте 2024 года. Ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей собаке не менее семи ножевых ранений в грудь и шею, после чего сбросил животное с шестого этажа. По заключению экспертов, смерть животного наступила от острой кровопотери вследствие множественных проникающих ранений.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными) и назначил наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка.


Потерпевшая сторона и прокуратура просили ужесточить наказание, настаивая на переквалификации деяний на ч. 2 ст. 245 УК с лишением свободы. Однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

По словам Сергея Егорова, во время ожидания вступления приговора в силу обвиняемый совершил нападение с ножом на свидетеля по делу, а также попытался напасть на сотрудника полиции.


По словам представителей потерпевшей стороны, сейчас материалы направлены в Следственный комитет и прокуратуру, готовится кассационная жалоба на судебное решение. Потерпевшая сторона настаивает, что обвиняемый представляет угрозу для общества и требует ужесточения меры наказания.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.