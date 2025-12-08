В Новосибирске обвиняемый в убийстве собаки напал с ножом на свидетеля

Житель Калининского района, осужденный за жестокое убийство собаки, напал с ножом на свидетеля по делу. Об этом Сиб.фм рассказал директор юридической компании "Егоро и партнеры" Сергей Егоров.

"Ряд дел мы доводим до суда и стараемся сделать все для того, чтобы живодеры сели. Как я всегда говорю: живодер должен сидеть с тюрьме. Нужно сделать все для того, чтобы заключить его под стражу и он уехал в колонию" , — говорит Сергей.





События начались в марте 2024 года. Ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей собаке не менее семи ножевых ранений в грудь и шею, после чего сбросил животное с шестого этажа. По заключению экспертов, смерть животного наступила от острой кровопотери вследствие множественных проникающих ранений.



Суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными) и назначил наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка.





Потерпевшая сторона и прокуратура просили ужесточить наказание, настаивая на переквалификации деяний на ч. 2 ст. 245 УК с лишением свободы. Однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.





По словам Сергея Егорова, во время ожидания вступления приговора в силу обвиняемый совершил нападение с ножом на свидетеля по делу, а также попытался напасть на сотрудника полиции.





По словам представителей потерпевшей стороны, сейчас материалы направлены в Следственный комитет и прокуратуру, готовится кассационная жалоба на судебное решение. Потерпевшая сторона настаивает, что обвиняемый представляет угрозу для общества и требует ужесточения меры наказания.