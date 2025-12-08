В Новосибирске открыли почтовый ящик для писем Деду Морозу

На Главпочтамте по улице Советской уже принимают письма для главного зимнего волшебника. Дети несут свои послания и верят, что их желания обязательно сбудутся.

В центральном отделении «Почты России» (Советская, 33) установлен специальный ящик для писем Деду Морозу — это знак начала новогодней традиции. Сотрудники почты помогают оформить конверты и напоминают адрес волшебника: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Новосибирцы могут отправлять письма не только Деду Морозу, но и другим сказочным героям — Тол Бабаю, Чысхаану и Паккайне. Письма принимаются как через праздничный ящик, так и в любом отделении почты.

Почтовики советуют рассказать о себе, своих увлечениях, вспомнить подарки прошлого года, поделиться хорошими поступками и, конечно, написать заветную мечту. Особо трогательными считаются письма, где дети желают здоровья и счастья своим близким.

Приём писем будет идти весь декабрь — самое время подготовить тёплые слова для зимнего волшебника.