В Новосибирске повысят туристический сбор в 2026 году

С 2026 года в городе увеличится ставка туристического налога: от 1 % до 2 % стоимости туристических услуг. Об этом сообщили на официальном сайте Новосибирска.

Туристический сбор на территории Новосибирска, введённый с 2025 года Решением Совета депутатов города № 814 от 30 октября 2024 года, будет постепенно увеличиваться. Если в 2025 году ставка налога составляет 1 % от стоимости предоставляемой услуги, то с 2026 года она повысится до 2 %. В последующие годы налог будет расти поэтапно: в 2027 году — 3 %, в 2028 году — 4 %, в 2029 году — 5 %.

Налог исчисляется исходя из стоимости туристических услуг и количества оформленных договоров, а не числа проживающих лиц. Минимальная сумма сбора составляет 100 рублей. Сроки уплаты распределены по кварталам: до 28 апреля, 28 июля, 28 октября и 28 января.

При этом действуют федеральные льготы для определённых категорий граждан, включая Героев России, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов I–II групп и детей-инвалидов.

Также предусмотрены местные налоговые льготы для жителей Новосибирской области, многодетных семей и членов семей участников СВO. Для получения льготы необходимы соответствующие документы: паспорт с пропиской, удостоверение многодетной семьи или справка об участии в СВO.

Повышение туристического сбора связано с ростом туристического потока и необходимостью поддержки инфраструктуры города для гостей и жителей.