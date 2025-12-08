В Новосибирске родился первый ребенок после ЭКО в государственном центре ВРТ

Первый успешный результат работы Государственного центра вспомогательных репродуктивных технологий в Новосибирске — девочка появилась на свет в семье Рженевых, сообщили в Минздраве Новосибирской области.

Центр ВРТ на базе Государственного клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции начал работу в феврале 2025 года. Первой пациенткой, ставшей мамой благодаря специалистам нового учреждения, стала 34-летняя Ксения Рженева. Процедуру экстракорпорального оплодотворения ей провели девять месяцев назад. 2 декабря девочка родилась с помощью кесарева сечения в Городском перинатальном центре весом 3400 граммов и ростом 52 см. Малышку назвали Таисией.

«Мы с коллегами ждали этого события не меньше, чем родители. Этот результат подтверждает эффективность работы центра и профессионализм команды врачей. Наши специалисты помогают даже в самых сложных случаях и подбирают индивидуальные планы лечения, которые приводят к рождению здоровых детей», — отметила главный врач центра, к.м.н. Анна Вятчинина.

Семья Рженевых поблагодарила персонал центра за поддержку, внимательность и профессионализм, отметив, что благодаря помощи врачей их мечта о втором ребенке стала реальностью. Ранее у пары уже есть дочь, которая также родилась после ЭКО в 2020 году.

Государственный центр ВРТ оснащен современным оборудованием для ЭКО, включая микроманипуляторы, инкубаторы и системы предимплантационного генетического тестирования. Здесь внедрена инновационная эмбриологическая среда с использованием цитокина ГМ-КСФ для улучшения качества эмбрионов и повышения шансов на успешную имплантацию.

С момента открытия центра врачи провели уже 300 циклов ЭКО, а в 2026 году планируется довести количество процедур до 1000. Все услуги предоставляются по полису ОМС, включая ведение беременности и сопровождение родов.