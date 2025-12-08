В Новосибирске завершён ремонт теплотрассы на улице Связистов

СГК сообщает, что к раннему утру 8 декабря гидравлический режим в тепловой сети полностью восстановлен, теплоноситель поступает во все дома.

Ремонт повреждённого трубопровода на улице Связистов в Новосибирске завершён. К 4:45 утра 8 декабря теплосеть снова заработала в обычном режиме, а гидравлический режим полностью восстановлен, сообщили в СГК в своем канале.

В ликвидации поломки участвовали 22 сотрудника и 10 единиц спецтехники. Благодаря новому узлу подпитки между контурами ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, построенному в этом году, многие дома не пострадали от перебоев с отоплением.

Причиной аварии стал износ 48-летней трубы, которая вышла из строя. Сейчас теплоноситель поступает во все дома в необходимом качестве.