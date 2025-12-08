В новосибирских школах введут масочный режим с 9 декабря

В Новосибирской области фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 15%, главным образом среди детей среднего возраста. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

В связи с осложнением эпидситуации в школах вводят дополнительные профилактические меры, заявила министр образования Мария Жафярова.



По словам Жафяровой, с 9 декабря в образовательных организациях начнёт действовать масочный режим для обслуживающего персонала. Также школы переходят на раздельный график питания, чтобы минимизировать пересечение классов, где выявлены случаи заболеваний, с группами без заболевших.

Контроль за утренними фильтрами для учащихся и сотрудников усилят, отметили в ведомстве. Кроме того, родителям рекомендовано носить маски при посещении школ.