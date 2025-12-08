В Новосибирской области двое мужчин получили условный срок за незаконную охоту на косулю

Чановский районный суд признал двух местных жителей виновными в незаконной охоте на косулю сибирскую и назначил им условное лишение свободы.

В Чановском районе Новосибирской области суд вынес приговор двоим мужчинам за незаконную охоту, совершённую группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК).

По данным суда, в декабре 2024 года мужчины договорились совместно добыть косулю сибирскую на территории охотничьих угодий. Они распределили роли: один должен был поразить животное выстрелом, другой — вынести тушу из леса. Для этого подсудимые использовали автомобиль «УАЗ» для поиска и выслеживания косули. В результате один из мужчин из карабина произвёл выстрел, животное погибло.

На судебном заседании обвиняемые не признали вину, утверждая, что охотились на енотовидную собаку. Однако объяснить, откуда на месте происшествия оказалась туша косули, они не смогли.

Суд приговорил мужчин к условному лишению свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на 2 года. Кроме того, по решению суда они должны возместить причинённый ущерб в размере 200 тыс. рублей.