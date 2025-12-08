В Новосибирской области готовятся к открытию предновогодних ярмарок

До конца года на территории региона пройдут 12 праздничных ярмарок, где жители смогут купить продукты и подарки по выгодным ценам и насладиться праздничной атмосферой. Об этом сообщили на сайте Правительства Новосибирской области.

В этом году в Новосибирской области планировалось проведение 2260 ярмарок. Большинство мероприятий уже прошло, а в ближайшее время откроются предновогодние ярмарки, сообщил на оперативном совещании и.о. главы областного минпромторга Денис Рягузов губернатору Андрею Травникову.

До конца декабря ярмарки состоятся в Каргате, Татарске, Барабинске, Мошково, Сузуне, Багане, Венгерово, Кыштовке, а также в четырёх районах Новосибирска. Губернатор поручил минпромторгу информировать жителей о местах и датах проведения ярмарок, следить за ценами и качеством продукции, а также создавать праздничную атмосферу на мероприятиях.

По предварительным итогам года наиболее масштабные ярмарки проводятся в сельских районах, где демонстрируются достижения местных производителей и происходит обмен опытом. Социальные ярмарки пользуются большим спросом: на некоторых мероприятиях единовременно посещают более 700 человек, а ежедневный товарооборот в Новосибирске превышает 1,7 млн рублей. Цены на продукты здесь на 10–15% ниже средних рыночных.