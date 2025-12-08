В Новосибирской области с 9 декабря резко вырастут тарифы ОСАГО

Согласно официальному сообщению пресс-службы Банка России, в рамках борьбы с мошенничеством регулятор принял решение о значительном расширении тарифного коридора: автовладельцы региона заплатят за страховку почти в два раза больше.

С 9 декабря в Новосибирской области произойдет резкое повышение тарифов на ОСАГО. Для 28 регионов России стоимость страховки возрастёт, а в 20 территориях, наоборот, снизится. Самый резкий рост зафиксирован в Новосибирской области и Ингушетии — регионах с высоким уровнем мошенничества в страховой сфере.

По данным страховых компаний, в Новосибирской области средняя страховая выплата на 50 % превышает среднероссийский показатель. Также увеличилась частота страховых случаев и число повторных ДТП с участием одних и тех же транспортных средств и лиц. В результате выплаты по ОСАГО в регионе превышают собираемые страховые премии.

Для автомобилистов Новосибирска территориальный коэффициент вырастет с 1,56 до 3,12. Это значит, что добропорядочные водители тоже столкнутся с ростом стоимости страховки, несмотря на отсутствие нарушений.