82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 09:51
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 09:51
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 07:36
общество

Юбилейный рубль времён СССР продают в Новосибирске за 500 тысяч рублей

Фото: Авито
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске появилось необычное предложение для нумизматов: юбилейный рубль выставили на продажу за 500 тысяч рублей. Объявление появилось на одной из популярных интернет-площадок.

Продавец предлагает купить памятную монету – рубль 1967 года, выпущенный к 50-летию Октябрьской революции.

Объявление было опубликовано 25 ноября и уже набрало более 300 просмотров. В описании указано, что продаётся только одна монета, однако причины столь высокой стоимости продавец не пояснил.

Ранее Сиб.фм писал о продаже в Новосибирске пятирублёвой монеты 1998 года выпуска, которую оценили в 250 тысяч рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.