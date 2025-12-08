Юбилейный рубль времён СССР продают в Новосибирске за 500 тысяч рублей

В Новосибирске появилось необычное предложение для нумизматов: юбилейный рубль выставили на продажу за 500 тысяч рублей. Объявление появилось на одной из популярных интернет-площадок.

Продавец предлагает купить памятную монету – рубль 1967 года, выпущенный к 50-летию Октябрьской революции.

Объявление было опубликовано 25 ноября и уже набрало более 300 просмотров. В описании указано, что продаётся только одна монета, однако причины столь высокой стоимости продавец не пояснил.

Ранее Сиб.фм писал о продаже в Новосибирске пятирублёвой монеты 1998 года выпуска, которую оценили в 250 тысяч рублей.