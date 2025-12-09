Более 350 большегрузов с гуманитарной помощью отправлено от Новосибирской области в зону СВО с начала года

С 2022 года ведомство совместно с организациями и предпринимателями обеспечивает оперативное предоставление имущества, техники и оборудования, необходимого для выполнения служебных задач и улучшения условий работы личного состава.

Одним из подразделений является 89-й полк, для которого недавно была организована поставка специализированной колесной техники высокой проходимости. В Луганске подразделению передан квадроцикл-болотоход «Медведь», приобретённый новосибирским предприятием, которое за весь 2025 год оказало поддержку на сумму более 5 млн рублей.

Второй квадроцикл – модель «Вепрь», предоставленный новосибирской строительной компанией, находится в пути и будет передан в декабре. Техника позволит значительно повысить мобильность персонала, а также эффективность выполнения служебных задач в труднодоступных районах.

Параллельно министерство оказывает поддержку ещё более десяти подшефным подразделениям региона. В 2025 году ведомством и предприятиями-партнёрами были закуплены как специализированные средства (включая FPV-комплекты и оборудование для обнаружения беспилотных аппаратов), так и материальные ресурсы для обустройства мест размещения: пиломатериалы, электрика, хозяйственное имущество, оргтехника и прочее.

Всего в 2025 году совместно с предприятиями Новосибирской области собрано более 150 млн рублей внебюджетных средств. Суммарный объём поддержки за 2023–2025 годы превысил 400 млн рублей.

Отдельное направление работы – организация перевозок и доставки гуманитарных грузов. За этот период при поддержке минпромторга региона осуществлено более 350 грузовых отправок.

Министерство продолжит взаимодействие с промышленными предприятиями, бизнес-сообществом и общественными организациями региона, направляя усилия на укрепление инфраструктуры, обеспечение необходимым имуществом и создание необходимых условий для выполнения поставленных задач.