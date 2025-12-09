82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 16:52
пробки
5/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 13:30
общество

Где и когда смотреть прямую линию Путина?

Kremlin.ru
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая формат прямой линии и большую пресс-конференцию президента России, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

В ходе мероприятия глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан России, подчеркнули в пресс-службе.

Дата и время прямой линии

Когда: 19 декабря 2025 года

Время: 12:00 по московскому времени

Формат: прямая линия и пресс-конференция

Где смотреть трансляцию

Смотреть программу можно будет на официальных страницах «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Также трансляция будет доступна на крупных федеральных телеканалах:

Первый канал

Россия 1

Россия 24

НТВ

ОТР

Мир

Прямая линия с президентом традиционно собирает внимание миллионов россиян, позволяя гражданам узнать о ключевых решениях, планах и событиях уходящего года.

Валерия Ким
Журналист

