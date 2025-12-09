Где и когда смотреть прямую линию Путина?

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая формат прямой линии и большую пресс-конференцию президента России, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
В ходе мероприятия глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан России, подчеркнули в пресс-службе.
Дата и время прямой линии
Когда: 19 декабря 2025 года
Время: 12:00 по московскому времени
Формат: прямая линия и пресс-конференция
Где смотреть трансляцию
Смотреть программу можно будет на официальных страницах «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях:
ВКонтакте
Одноклассники
Также трансляция будет доступна на крупных федеральных телеканалах:
Первый канал
Россия 1
Россия 24
НТВ
ОТР
Мир
Прямая линия с президентом традиционно собирает внимание миллионов россиян, позволяя гражданам узнать о ключевых решениях, планах и событиях уходящего года.