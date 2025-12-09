82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 11:00
пробки
4/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 11:00
пробки
4/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 07:24
общество

Грипп и ОРВИ массово поражают новосибирцев

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают о необходимости профилактики.

По данным ведомства, за первую неделю декабря в регионе зарегистрировано 37 468 случаев ОРВИ. А также 523 случая гриппа, из которых 396 приходится на Новосибирск.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа.

Помимо прививки, важно соблюдать простые правила профилактики: мыть руки с мылом, носить маску в людных местах и в присутствии больных людей, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, вести здоровый образ жизни.

При появлении любых признаков недомогания, таких как температура, кашель, насморк, общая слабость, настоятельно рекомендуется сразу обращаться за медицинской помощью. Также важно ограничить контакты и воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей до полного выздоровления.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.