Грипп и ОРВИ массово поражают новосибирцев

В Новосибирской области фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают о необходимости профилактики.

По данным ведомства, за первую неделю декабря в регионе зарегистрировано 37 468 случаев ОРВИ. А также 523 случая гриппа, из которых 396 приходится на Новосибирск.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа.

Помимо прививки, важно соблюдать простые правила профилактики: мыть руки с мылом, носить маску в людных местах и в присутствии больных людей, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, вести здоровый образ жизни.

При появлении любых признаков недомогания, таких как температура, кашель, насморк, общая слабость, настоятельно рекомендуется сразу обращаться за медицинской помощью. Также важно ограничить контакты и воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей до полного выздоровления.