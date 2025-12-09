Курорт «Манжерок» подарил особенным детям праздник

Курорт Сбера «Манжерок» организовал праздник для 18 детей с ограниченными возможностями в мире сказочных развлечений досугового центра «Лес чудес».

Благотворительный день – это часть системной работы по созданию инклюзивной среды и поддержке социальных инициатив. Ребята в этот день открыли для себя захватывающий мир новых игр и ярких эмоций в досуговом центре курорта.

«Я в первый раз в таком месте. Мне всё очень понравилось, особенно техника: мотоциклы, VR-игры. Очень бы хотел приехать сюда еще раз!» — поделился впечатлениями 12-летний Тимофей Кортин из Усть-Коксинского района.

Родители высоко оценили широкий выбор занятий для детей разных возрастов и чуткое отношение аниматоров.

«Мы благодарны курорту за социальную ответственность и за поддержку детей с инвалидностью. Мы сегодня увидели искренние улыбки особенных детей, это безусловно, положительно влияет на их общее состояние и социализацию», — поделилась руководитель регионального отделения «ВОИ» Людмила Яйтакова.

Проведение благотворительного дня является частью системной социальной политики курорта «Манжерок». Только в этом году более ста детей с особенностями здоровья посетили досуговый центр, прокатились на канатной дороге и аттракционах в рамках специальной программы «Манжерок — детям».

Статус «Социального инвестора», присвоенный курорту Сбера, подтверждает его значительный вклад в развитие региона: системную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, а также спонсорское участие в организации творческих, туристических и спортивных инклюзивных мероприятий.