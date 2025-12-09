Мэр Новосибирска Кудрявцев объявил о создании штаба для повышения качества уборки города

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании с главами районных администраций и подразделений мэрии заявил, что уборка города будет осуществляться по единому подходу.

По его словам, в прошлом году в районы была передана техника и утверждены регламенты содержания улиц, а теперь настало время стратегического шага — формирования городского штаба, который возьмёт на себя координацию работ. При этом персональная ответственность за состояние территорий сохранится за главами районов.

Как отметил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев, штаб будет объединять усилия дорожно-эксплуатационных учреждений и подрядных организаций, участвующих в уборке дорог и тротуаров. Его создание призвано унифицировать подходы к содержанию города — от сроков реагирования на осадки до норм применения противогололедных материалов.

В состав штаба войдут представители департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, главы районных администраций, депутаты городского Совета депутатов и Законодательного собрания региона, а также сотрудники Госавтоинспекции и специалисты областного Министерства транспорта.

Заседания штаба планируется проводить еженедельно, а в условиях неблагоприятной погоды — ежедневно, что позволит оперативно реагировать на возникающие ситуации и своевременно принимать меры для поддержания высокого уровня уборки территории.