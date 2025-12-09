Минобoроны РФ предложило ввести награду за поиск погибших и пропавших без вести

Минобороны России хочет учредить медаль «За поиск без вести пропавших и павших». Соответствующий проект приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Награждать ей будут как военнослужащих, так и лиц, не состоящих в армии. Присуждаться награда будет «за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни».

Причиной для ее вручения станет не только поиск, но и успешная эвакуация тел погибших, а также вклад в создание «систем мониторинга, розыска, спасения и возвращения без вести пропавших и павших военнослужащих». Также документом предполагается награждение медалью за эффективное взаимодействие с международными, общественными организациями, которые тоже помогут найти погибших или пропавших без вести.

Диаметр медали — 3,2 см. На лицевой ее стороне разместят равноконечный крест с каймой, а на оборотной будет выгравирована эмблема Минобороны РФ.