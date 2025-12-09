Новосибирск готовится к Кубку Первого канала

Новосибирск активно готовится к проведению Кубка Первого канала по хоккею.

В районе парка «Арена» организована круглосуточная уборка снега, чтобы обеспечить комфорт для болельщиков и гостей турнира. Мэр города Максим Кудрявцев поручил привести в порядок прилегающую территорию, включая дороги, тротуары и парковочные места.

Для уборки задействовано более десяти единиц снегоуборочной техники, работающей в две смены из-за интенсивных снегопадов. Заместитель главы администрации Кировского района Вячеслав Ильяшенко отметил повышенные требования к содержанию территории перед турниром. Директор ДЭУ №4 Ольга Казакова подчеркнула необходимость круглосуточной очистки улиц, тротуаров и парковочных мест, с увеличением техники в периоды сильного снега.

Кубок Первого канала пройдет на «Сибирь-Арене» (улица Немировича-Данченко, 160) с 11 по 14 декабря.