Новосибирский областной суд отказал академику Асееву в снятии судимости

Новосибирский областной суд 8 декабря повторно рассмотрел апелляцию бывшего председателя СО РАН Александра Асеева, который пытался снять судимость.

Жалоба ученого на решение Советского районного суда была отклонена, и решение первой инстанции оставлено без изменений. Таким образом, избавиться от судимости академику не удалось.

Дело связано с присвоением ведомственного коттеджа в Академгородке. По версии следствия, в 2021 году Асеев организовал ремонт за счёт СО РАН и оформил коттедж на дочь через суд. Учёному было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В июне 2023 года Советский райсуд признал его виновным и назначил условный срок на четыре года со штрафом в 500 тысяч рублей. Обжаловать приговор в части лишения свободы академику не удалось.