сегодня 21:02
общество

Осторожно, мошенники: в Новосибирске звонят людям от имени «Почты России»

Фото: freepik.com
В Новосибирске фиксируют увеличение телефонных мошенничеств, когда злоумышленники представляются сотрудниками «Почты России» и требуют конфиденциальные данные граждан.

Жителям звонят через мессенджеры, обращаются по имени и отчеству и просят назвать адрес и код из СМС, якобы для подтверждения доставки заказных писем или посылок. На самом деле сообщения приходят от «Почта Банка» или PSB, и предоставление кода может привести к оформлению кредита или списанию средств со счета. Об этом пишет Vn.ru.

В одном из случаев мошенники называли себя сотрудниками ФНС и указывали на ошибку в адресе письма, предлагая «исправить» данные для курьерской доставки. Банк России сообщает, что за полгода ущерб от подобных схем социальной инженерии превысил 8 миллиардов рублей.

«Почта России» и «Почта Банк» отмечают, что их сотрудники не запрашивают по телефону данные карт, коды из СМС, логины и пароли. Для уточнения информации рекомендуется пользоваться официальными приложением и личным кабинетом либо обращаться в отделение. Специалисты призывают горожан сохранять бдительность, чтобы защитить личные данные и средства.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
