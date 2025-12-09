Пожар в колледже, данные по средней зарплате и издевательства над беременной: главное в Новосибирске за 9 декабря

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 9 декабря.

Коченевский районный суд Новосибирской области приговорил 36-летнего Василия Дмитриева к трём годам условного лишения свободы за систематические издевательства над беременной сожительницей. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области за первые девять месяцев 2025 года достигла 83 689 рублей, сообщили в Новосибирскстате.

Утром 9 декабря по адресу ул. Линейная, 223, произошло возгорание здания, в котором размещается педагогический колледж № 1, названный в честь А.С. Макаренко. Согласно предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.