82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:26
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:26
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 18:00
общество

Пожар в колледже, данные по средней зарплате и издевательства над беременной: главное в Новосибирске за 9 декабря

Фото: Pexels.com, Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 9 декабря.

Коченевский районный суд Новосибирской области приговорил 36-летнего Василия Дмитриева к трём годам условного лишения свободы за систематические издевательства над беременной сожительницей. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Фото Пожар в колледже, данные по средней зарплате и издевательства над беременной: главное в Новосибирске за 9 декабря 2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области за первые девять месяцев 2025 года достигла 83 689 рублей, сообщили в Новосибирскстате.

Фото Пожар в колледже, данные по средней зарплате и издевательства над беременной: главное в Новосибирске за 9 декабря 3

Утром 9 декабря по адресу ул. Линейная, 223, произошло возгорание здания, в котором размещается педагогический колледж № 1, названный в честь А.С. Макаренко. Согласно предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

Фото Пожар в колледже, данные по средней зарплате и издевательства над беременной: главное в Новосибирске за 9 декабря 4

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.