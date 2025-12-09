Пожар в педколледже Новосибирска вызвало замыкание проводки

Пожар, который произошёл 9 декабря, начался в одном из кабинетов на третьем этаже и быстро вышел на кровлю. Возгорание охватило около 700 квадратных метров.

В региональном следственном управлении сообщили, что в качестве основной версии рассматривается короткое замыкание, однако окончательные выводы будут сделаны после экспертиз.

По данным областного управления МЧС, из здания вывели 670 человек. Обошлось без пострадавших.

Сейчас следственные структуры вместе с прокуратурой изучают обстоятельства происшествия, чтобы установить точные причины и оценить, были ли нарушения в эксплуатации помещения или инженерных систем.