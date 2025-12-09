Светлана Шарпф утверждена министром экономического развития Новосибирской области

В Новосибирской области официально утвердили нового руководителя экономического блока.

На сайте министерства появилась информация о том, что Светлана Шарпф, занимавшая должность исполняющей обязанности с начала октября, стала министром экономического развития региона.

Её назначение датировано 3 декабря, а период работы в статусе и.о. составил почти два месяца. На этом посту она сменила Льва Решетникова.

В разделе с биографическими сведениями отмечено, что Шарпф родилась в Новосибирске и окончила академию экономики и управления. Её работа в органах власти началась в конце девяностых, когда она пришла специалистом в управление финансов и налоговой политики. Позже занимала руководящие должности, включая пост заместителя министра финансов, а с 2021 года возглавляла контрольное управление региона.