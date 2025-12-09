82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:27
сегодня 18:12
общество

В магазинах Новосибирска cтали под замок убирать масло и консервы

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске несколько магазинов федеральной сети изменили порядок размещения части ассортимента.

Сливочное масло и рыбные консервы, которые раньше лежали в открытом доступе, теперь помещают в закрытые холодильники, где прежде хранили только икру и алкоголь. Такой подход ввели после роста числа попыток хищений. Об этом пишет Infopro54.

В агентстве «Гвардия» сообщили, что чаще всего похищают продукты питания и спиртное. За последние три дня сотрудники предотвратили 25 попыток краж, и масло снова оказалось среди наиболее привлекательных для злоумышленников товаров. Наибольшая активность отмечалась в 2024 году, когда цена на него заметно выросла.

После этого в некоторых торговых точках начали использовать антикражные боксы для наиболее дорогих позиций. Дополнительно усиливают контроль за колбасой и алкогольной продукцией, где всё чаще устанавливают сигнальные устройства.

Игорь Кириченко
Журналист

