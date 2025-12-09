В Новосибирске ударят сильные морозы до -34 градусов

В Новосибирске и по всей области сохранятся экстремально низкие температуры, которые продержатся как минимум до середины недели.

По данным синоптиков, регион окажется в зоне аномального холода — столбики термометров будут отклоняться от климатической нормы на 8–13 градусов.

В ночное время температура опустится до –20...–28 градусов, в отдельных районах ожидаются значения –30...–34. Днем ситуация почти не изменится — морозы будут держаться в пределах –20...–28 градусов, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Особенно суровыми обещают быть 9 и 10 декабря: именно в эти дни среднесуточные показатели окажутся ниже обычных на 10–16 градусов. Специалисты также предупреждают о сохранении участков сильной гололедицы на дорогах.

О резком похолодании в Сибири сообщил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в регион поступает арктический воздух с акватории Северного Ледовитого океана. Уже с 8 декабря средняя температура будет на 20 градусов ниже привычных значений. В некоторых районах, включая юг Красноярского края, прогнозируются морозы до –40.

В связи с наступлением холодов на трассах Новосибирской области введён режим повышенной готовности.