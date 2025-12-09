В Новосибирске вынесли новый приговор экс-директору «МЕТРО МиР» Александру Мысику

В Новосибирске суд вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия «Метро МиР» Александру Мысику.

Дзержинский районный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий по первому эпизоду и назначил условное наказание — 1 год 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком. По второму эпизоду суд оправдал Мысика, признав отсутствие состава преступления.

Суд установил, что в 2019 году Мысик заключил договоры на дноуглубительные работы и строительство временной перемычки на реке Оби без законных оснований, что нанесло предприятию ущерб почти в 39 миллионов рублей. Позже он также незаконно распоряжался грунтом с сооружения, причинив ущерб государству более чем на 7,5 миллиона рублей.

Первоначально обвинение включало более тяжкую статью о последствиях тяжких, однако суд переквалифицировал эпизод, так как тяжких последствий не наступило. По второму делу, связанному с оплатой песка, суд установил, что расходы не несли бюджетные организации, и Мысик был оправдан. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.