82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 21:47
пробки
2/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 21:47
пробки
2/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 19:20
общество

В Новосибирске вынесли новый приговор экс-директору «МЕТРО МиР» Александру Мысику

Фото: управление Судебного департамента в Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске суд вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия «Метро МиР» Александру Мысику.

Дзержинский районный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий по первому эпизоду и назначил условное наказание — 1 год 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком. По второму эпизоду суд оправдал Мысика, признав отсутствие состава преступления.

Суд установил, что в 2019 году Мысик заключил договоры на дноуглубительные работы и строительство временной перемычки на реке Оби без законных оснований, что нанесло предприятию ущерб почти в 39 миллионов рублей. Позже он также незаконно распоряжался грунтом с сооружения, причинив ущерб государству более чем на 7,5 миллиона рублей.

Первоначально обвинение включало более тяжкую статью о последствиях тяжких, однако суд переквалифицировал эпизод, так как тяжких последствий не наступило. По второму делу, связанному с оплатой песка, суд установил, что расходы не несли бюджетные организации, и Мысик был оправдан. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.