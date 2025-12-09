В Новосибирске выставили на продажу кирпичный завод за 260 млн рублей

В Новосибирске на продажу выставлен один из крупных заводов по производству керамического кирпича.

Стоимость объекта составляет 260 млн рублей. Предприятие выпускает кирпич марок М75–М150 с морозостойкостью более пятидесяти циклов, соответствуя требованиям ГОСТ 530-2012. Текущая мощность площадки достигает девяти миллионов единиц продукции в год, при этом производство ведётся в двух цехах, использующих разные технологии формования сырья.

На территории работают три туннельные печи, обеспечивающие обжиг продукции. Первый цех включает технологический блок, обжиговое отделение, транспортные зоны и глинозапасник. Второй расположен в двух пролётах промышленного здания и обладает сопоставимой производительностью. Предприятие располагает подключёнными линиями электроснабжения, газопроводом и собственными объектами обслуживания персонала — от столовой до общежития.

Продаваемый комплекс включает производственные корпуса, вспомогательные здания, склады, участки земли общей площадью более пяти гектаров и дополнительный арендованный участок. В составе имущества указаны погрузочная техника, автомобили, крановое оборудование и хозяйственные помещения. Предприятие имеет лицензии на использование недр, эксплуатацию опасных объектов и работу со скважиной, а сырьевой карьер обеспечивает завод запасом материалов примерно на тридцать пять лет.

Завод сохраняет штат сотрудников и действующие контракты с поставщиками и клиентами. В 2023 году на объекте выполнена модернизация ключевых механизмов и ремонт инфраструктуры. Продажа возможна как в формате готового бизнеса, так и как имущественный комплекс для дальнейшего переоборудования.