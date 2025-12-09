В Новосибирской области отремонтировали дороги на популярных маршрутах для автотуристов

В 2025 году в Новосибирской области отремонтировали более 53 километров дорог, ведущих к популярным местам отдыха, а также три моста в ключевых районах. Кроме того, была развёрнута система современной навигации в Бердске, Барабинском и Татарском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснила и.о. министра экономического развития региона Светлана Шарпф, были определены два ключевых автомобильных маршрута по региону: «Сибирский тракт» и «Там, где начинается Чуйский тракт». Там уже создана привлекательная туристическая среда с гостиницами, кафе, местами отдыха, а власти планируют и дальше поддерживать бизнес-инициативы, направленные на повышение качества сервиса.

«В ноябре госпрограмма Новосибирской области по автотуризму названа одной из лучших практик в стране на селекторном совещании по туризму при Минэкономразвития России», — добавила Светлана Шарпф.

Дорожные работы на семи приоритетных автодорогах будут продолжаться вплоть до 2035 года. На сегодняшний день уже приняты в эксплуатацию пятнадцать объектов общей протяженностью почти 54 километра. Среди значимых объектов – капитально отремонтированный мост через реку Орда в Ордынском районе и мост через реку Вьюна, расположенный на дороге «Новосибирск–Колывань–Томск».

Кроме того была установлена навигация, позволяющая легко ориентироваться и находить путь к важным туристическим памятникам и объектам показа. Дорожные указатели ведут к различным достопримечательностям, храмам и музеям в Барабинском и Татарском районе, а также в Бердске.

Развитие внутреннего туризма и создание комфортных условий для путешествий полностью соответствуют целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области 50 предприятий участвуют в развитие промышленного туризма. В 2024 году более 15 тысяч человек посетили промышленные, научные и образовательные объекты.