Волонтеры Новосибирской области оказали поддержку 29 тысячам нуждающимся

В Новосибирске отметили деятельность самых активных волонтёров города.

В течение года добровольцы региона реализовали около 1900 благотворительных мероприятий и помогли свыше 29 тысячам нуждающихся, уделяя особое внимание поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семьям.

По словам мэра Максима Кудрявцева, в городе насчитывается более 58 тысяч волонтёров и свыше 1500 организаций, которые оказывают помощь населению и формируют атмосферу взаимопомощи. Городские власти поддерживают инициативы добровольцев, включая молодежные центры, сбор гуманитарной помощи, а также конкурсы и проекты для объединения активных жителей.

В рамках гуманитарной работы через волонтёрские центры отправлено более 60 тонн вещей и продуктов. Кроме помощи фронту, добровольцы реализовали социальные, образовательные и экологические проекты, среди которых «Школа добрых дел», фестиваль «Родник добра» и экологический фестиваль «ЭкоЛайк и Компания!».